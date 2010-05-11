В Симферополе на мужчину упала большая ветка, сломав ему ребра

В Симферополе 10 мая большая ветка дерева упала на мужчину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, 67-летний мужчина доставлен в больницу с переломами ключицы и ребер. Несчастный случай произошел у центрального входа в Детский парк.

Прибывшие на место спасатели с помощью бензопилы распилили ветку и убрали с пешеходной зоны.