В Симферополе на мужчину упала большая ветка, сломав ему ребра
11:30, 11 мая 2010Страна
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Возле детского парка
В Симферополе 10 мая большая ветка дерева упала на мужчину.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, 67-летний мужчина доставлен в больницу с переломами ключицы и ребер. Несчастный случай произошел у центрального входа в Детский парк.
Прибывшие на место спасатели с помощью бензопилы распилили ветку и убрали с пешеходной зоны.
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