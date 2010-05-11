Большие уши спасли мальчика от смерти

В китайском городе Йичан, провинция Хубэй, произошел удивительный случай - пожарным удалось спасти мальчика, который выпал из окна восьмого этажа и застрял ушами в металлической решетке под окном.

Как выяснилось, шестилетний Минг Минг - так зовут мальчика - остался дома с дедушкой. Когда мальчик уснул, дедушка ненадолго отлучился по своим делам. Проснувшись, мальчик стал искать дедушку, выглянул в окно, но не удержался и упал, застряв ушами в металлической решетке.

Услышав его крики, прохожие вызвали пожарных, которым пришлось использовать гидравлический расширитель, чтобы раздвинуть прутья решетки и достать ребенка.

По мнению спасателей, мальчик чудом остался в живых - он в любой момент мог сорваться вниз под тяжестью собственного веса.

deti.mail.ru