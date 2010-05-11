Капуста против рака

Соединения, полученные из брокколи, способны предотвратить и лечить рак молочной железы, целенаправленно действуя на раковые клетки - небольшое количество клеток, которые способствуют росту опухоли. Онкологи Университете Мичигана протестировали компонент капусты сульфорафан на лабораторных мышах и клеточных культурах и зафиксировали, что вещество уничтожает раковые клетки и блокирует формирование новых опухолей. Врачи видят в сульфорафане большой потенциал для профилактики и лечения рака груди.

В эксперименте фармакологи вводили различные концентрации сульфорафана, полученного из экстракта брокколи. Затем исследователи использовали несколько методов для оценки числа раковых стволовых клеток в опухоли. Было установлено, что вещество из брокколи не влияет на нормальные клетки и заметно снижает рост раковых клеток. Кроме того, раковые клетки у мышей, получивших сульфорафан, были не в состоянии генерировать новые опухоли. Испытав действие сульфорафана на человеческих клеточных культурах в лабораторных условиях, учёные нашли аналогичные эффекты.

Концентрации сульфорафана, использованные в исследовании, были выше, чем те, которые можно получить путём употребления брокколи. Уровни вещества, необходимые для воздействия на болезнь, могут быть поглощены организмом из экстракта брокколи, однако побочные эффекты неизвестны, подчёркивают клиницисты. Также американские врачи добавляют, что действие извлечения из брокколи не было проверено на пациентах и пока они не рекомендуют больным добавлять добавки сульфорафана в рацион питания.

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