В Украине усилится контроль за качеством молока и молочных продуктов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал изменения к Закону Украины "О молоке и молочных продуктах" относительно безопасности и качества молочных продуктов.

Текст закона размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно закону, молоко, молочное сырье и молочные продукты, которые производятся в Украине и ввозятся на таможенную территорию Украины, должны отвечать показателям безопасности и качества для пищевых продуктов, установленным нормативно-правовыми актами Украины. Базовые нормы массовой доли жира и белка в молоке разрабатываются и утверждаются центральным органом исполнительной власти по вопросам аграрной политики.

Документом запрещается отделение процесса упаковки молочных продуктов от технологического цикла производства продукции (кроме упаковки масла, сыра, сухих молочных продуктов аттестованными структурными подразделениями одного перерабатывающего предприятия, или аттестованными перерабатывающими предприятиями, которые входят в состав одного объединения). В производстве традиционных молочных продуктов запрещается использовать жиры и белки немолочного происхождения, а также любые стабилизаторы и консерванты.

Законом предусмотрено, что производство молока, молочного сырья и молочных продуктов (кроме молочных продуктов для специального диетического потребления (использования), в том числе продукты для детского питания, питания для спортсменов и лиц преклонного возраста) осуществляется при наличии эксплуатационного разрешения для мощностей (объектов) по их производству, которое выдает соответствующий главный государственный инспектор ветеринарной медицины, а производство молочных продуктов для специального диетического потребления (использования), в том числе продуктов для детского питания, питания для спортсменов и лиц преклонного возраста – при наличии эксплуатационного разрешения для мощностей (объектов) по их производству, которое выдает соответствующий главный государственный санитарный врач.

Эксплуатационное разрешение выдается в установленном законодательством порядке.

Контроль над безопасностью и качеством молока, молочного сырья и молочных продуктов осуществляется субъектами ведения хозяйства в соответствии с законом путем соблюдения условий производства, хранения и реализации молока, молочного сырья и молочных продуктов в соответствии с нормативно-правовыми актами; путем создания и деятельности лабораторий, оборудованных современными приборами и соответствующими реактивами для определения показателей безопасности и качества молока, молочного сырья и молочных продуктов.

Как известно, Верховная Рада приняла этот закон 15 апреля.