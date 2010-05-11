Новое в лечении щитовидки

На сегодняшний день ученым удалось разработать новые подходы к лечению недугов, связанных со щитовидной железой. Ими предлагается вводить в традиционную схему лечения селен и цинк. В этой статье мы попробуем разобраться в том, что дают подобные рекомендации пациенту, ведь совсем недавно лечение предполагало использование препаратов на основе йода, неужели эта практика осталась в прошлом?

Первыми об этом заговорили немецкие эндокринологи, которые заявили о том, что регулярное использование йода, не приводит к желаемому результату, а увеличенная щитовидная железа уменьшается в размерах лишь незначительно, а что касается образовавшихся узлов, то они и вовсе не исчезают.

Чуть позднее данной проблемой озаботились и специалисты из Белоруси, ими были представлены данные о том, что за шестилетие проводимой йодопрофилактики, удалось снизить распространенность зоба только на пять процентов.

Конечно же, ученые не смогли остаться в стороне от этой проблемы и вплотную занялись поиском истинной причины столь неутешительной обстановки.

В результате, им удалось установить, что для обеспечения нормального функционирования щитовидной железы одного йода недостаточно, требуется еще присутствие селена и цинка.

Исследования показали, что эти микроэлементы способствуют лучшему всасыванию организмом йода, помимо этого, они принимают участие в синтезе гормонов щитовидки, также как и блокируют образование узлов в ней. Поэтому на сегодняшний день необходимо проводить комплексную терапию, включающую в себя употребление йодированных продуктов и калия йодида, а дополнительно вводится прием еще двух дополнительных микроэлементов.

Цинк лучше принимать в виде растворимых таблеток, каждая из которых содержит в своем составе по десять миллиграммов этого вещества. Следует отметить, что данный препарат особой популярностью пользуется среди детей, а все потому, что при производстве в него добавляется сахарозаменитель, и получившаяся «шипучка» имеет вкус спрайта.

А вот что касается второго микроэлемента – селена, то он не выпускается отдельно, а только лишь в комплекте с другими «сотоварищами».

Многие помнят еще из уроков химии о том, что селен является ядом, который способен стать причиной сильнейшего отравления. Но пусть вас это не пугает, так как в минеральной воде его содержание является минимальным и не представляющим опасности для здоровья человека.

В этом случае даже не требуется рекомендации врача, ведь дозировка составляет примерно 10 мкг на один литр. Но при этом, следует с повышенной осторожностью относиться к тем лекарственным препаратам, в составе которых присутствует этот элемент. И хотя в чистом виде в нашей стране селен не продается, но зато достаточно тех БАДов, в которых он присутствует в больших количествах.

А вот в сочетании с аминокислотами селен абсолютно безвреден, а потому обращайте внимание на состав препарата в обязательном порядке, на его упаковке должна присутствовать надпись «селенометионин» или «селеноцистеин».

Да и не только для лечения нам необходимы селен и цинк, они являются и прекрасным профилактическим средством, помогающим избежать возникновения проблем со щитовидной железой.

Пищевой рацион следует составлять с учетом того, что в нем должны присутствовать, как уже говорилось, все три необходимых компонента, таких как йод, цинк и селен. Первый из них вы можете получить из йодированных продуктов, которых в настоящее время выпускается достаточно, это и хлебобулочные изделия, и йодированная соль, и молочные продукты, а недавно и вовсе появились йодированные бульонные кубики. Достаточно этого элемента и в морской капусте.

Далее дело обстоит сложнее, но все же частично решаемо. Цинк вы можете отыскать» в говядине, печени, морепродуктах, моркови, луке, рисовых отрубях, овсяной муке. Но, даже если ваш пищевой рацион будет состоять лишь из перечисленных продуктов, то вы, наверняка, не наберете необходимой дневной нормы.

Что же касается селена, то в достаточном количестве его можно получить лишь с хлебом, но при условии, что зерно выращивалось на селенированных почвах. В остальных же продуктах, в таких как мясо, яйца, орехи микроэлемент содержится в совсем малых дозах. К сожалению, вы можете приобрести его по цене, значительно превышающей привычную цену на хлеб, да и не во всех регионах.

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