Токсикоз передается по наследству

От раннего токсикоза страдает каждая вторая беременная женщина, причем 2% от их числа переживает это состояние наиболее остро. Токсикоз тяжелой степени сопровождается неукротимой рвотой, что приводит к обезвоживанию организма и резкой потере веса.

Норвежские исследователи пришли к выводу, что токсикоз тяжелой степени имеет наследственную предрасположенность: вероятность его возникновения в три раза повышается у женщин, чьи матери испытывали подобное недомогание во время беременности.

Ученые обработали медицинские карты 2,3 миллиона женщин, которые были беременны и родили в период с 1967 по 2006 годы и выявили, что матери более 500 тысяч женщин, страдавших токсикозом тяжелой степени, испытывали аналогичные состояния. В этой же группе женщин чаще, чем у других, случались преждевременные роды.

Также ученые советуют будущим мамам не пренебрегать противорвотными препаратами, если они назначены врачом при тяжелой форме токсикоза. Их использование намного безопасней для здоровья матери и ребенка, чем последствия, связанные с обезвоживанием организма.

deti.mail.ru