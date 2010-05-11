Чудо - шпинат

Шпинат — настоящая кладезь витаминов и микроэлементов. В шпинате много провитамина А (каротина), витаминов группы В, витамина С (аскорбиновая кислота), Р, РР, противорахитический витамин D2. Богат минеральными солями, особенно соединениями железа. По содержанию белков шпинат превосходит все овощи, уступая только зеленому горошку и молодым стручкам фасоли, а так же мясу. Является чемпионом по содержанию йода, который предохраняет от старения.

Особенно он богат витаминами группы В – В1, В6 и РР. Содержит в небольшом количестве и витамин К. Имеющиеся в шпинате витамины довольно устойчивы при варке и консервированию. Шпинат считается культурой, богатой железом и йодом. Соли железа – в легкоусвояемой форме и быстро используются организмом.

Благодаря своему витаминно-минеральному составу, шпинат является ценным продуктом питания для людей, страдающих анемией. Для здоровых людей шпинат тоже очень полезен, особенно для детей и подростков. Его потребление способствует повышению гемоглобина и увеличению количества красных кровяных клеток, пополнению запасов витаминов и минеральных веществ, повышению сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям. Единственный недостаток шпината – высокое содержание щавелевой кислоты.

Предотвращает отслоение сетчатки глаза, укрепляет сосуды. Показан людям с ослабленным здоровьем.Он хорошо усваивается. Улучшает деятельность поджелудочной железы.

Используется при заболеваниях нервной системы, малокровии, гипертонии, туберкулезе, сахарном диабете, при переутомлении, рахите, нарушениях роста у детей. Стимулирует работу кишечника, оказывая легкое слабительное воздействие, замедляет старение клеток.

Суп-пюре из шпината

2 порции

- пучок шпината

- 200 г сливок

- 50 г сыра Пармезан

- 4-5 ломтиков белого батона

- 2-3 зубчика чеснока

- соль, перец — по вкусу

Щавель или шпинат, припущенные в масле

- 1,5 кг щавеля

- 4 ст.ложки сливочного масла

- 1 стакан нарезанного репчатого лука

- 3 ст.ложки измельченной зелени петрушки

- 1/2 стакана сметаны

- 1/3 стакана панировочных сухарей

- 1/3 стакана тертого сыра

- соль и чеснок - по вкусу

Сливочное масло надо растопить на сковороде, обжарить в течение 10 минут лук. Затем добавить щавель и жарить, непрерывно перемешивая, в течение 3 минут. После этого добавить измельченный чеснок, зелень петрушки, сметану, сухари и сыр. Подогреть смесь, не доводя ее до кипения, потом посолить.

Получается отличный диетический и витаминный гарнир. Впрочем, можно кушать полученное блюдо и без мяса.

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