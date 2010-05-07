Президент поручил обеспечить медпомощь ветеранам войны

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил органам власти обеспечить доступную и качественную лечебно-профилактическую помощь инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, с целью надлежащего обеспечения доступной и качественной лечебно-профилактической помощи инвалидам и ветеранам войны В.ЯНУКОВИЧ поручил председателю Совета министров Автономной Республики Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций обеспечить личный патронат над госпиталями для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и взять под особый контроль вопросы надлежащего функционирования этих заведений, уделив необходимое внимание улучшению их материально-технического состояния, а также обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Глава государства также дал поручение министру здравоохранения Украины, председателю Совета министров АРК, председателям областных, Киевской и Севастопольской горгосадминистраций возобновить постоянное функционирование в структуре больниц, диспансеров, клиник научно-исследовательских институтов и других заведений здравоохранения палат для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны.

Президент также просит способствовать при участии органов местного самоуправления установлению шефства трудовых коллективов, общественных организаций, благотворительных фондов и тому подобное над госпиталями и палатами для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны.