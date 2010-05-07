Завтра в Украине дожди и грозы

Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, лишь в южной части - без осадков.

Ветер юго-восточный, на западе - с переходом в западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 10-15°, днем 20-25°, в восточный части местами 26-28°; в западных областях ночью 6-11°, днем 17-22°.

В Киевской области в субботу ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом в западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°. В Киеве температура ночью 13-15°, днем 23-25°.