Вылечить астму можно ...под землей?

Уникальный эксперимент по лечению астмы... под землей довольно успешно проводится в исламском Пакистане. Дело в том, что в местечке Хевра, расположенном в двухстах километрах от столицы страны Исламабада, находится одно из крупнейших в мире месторождений соли. Еще в середине 19 века англичанами в Хевре была сооружена мощная инфраструктура по добыче и переработке этого природного ископаемого. Сегодня соляные прииски здесь успешно функционируют, а в одной из бездействующих шахт даже проводят многочисленные экскурсии, которые пользуются огромной популярностью среди местных и зарубежных туристов. И здесь же успешно функционирует крупный медицинский комплекс, специализирующийся на лечении астмы - одного из самых серьезных легочных заболеваний. Причем лечение пациентов происходит глубоко под землей, в одной из соляных шахт, где для них оборудованы специальные палаты-блоки. Именно в них больные проводят большую часть дня. Все полы, потолки и стены в этой клинике-пещере сделаны из соляных кирпичей. В палатах поддерживается определенная температура и микроклимат.

"Мы лечим своих пациентов комплексными процедурами, в ходе которых применяем только добываемую в Хевре соль, - поясняет врач местной больницы Халил Хабиб. - Это и ингаляции, и соляные ванны, и даже... соляная диета". Кроме того, убежден медик, даже местный воздух, насыщенный парами соли, обладает целебными свойствами и способствуют выздоровлению. Медики утверждают, что вдыхание астматиками частиц соли в стерильной среде помогает прочистить легкие, устраняя вредную слизь из тканей.

Как утверждают сами пациенты, целебные свойства местной соли дают о себе знать уже на второй день пребывания здесь. "Я приехал сюда из Ирана, - рассказывает Али, один из пациентов комплекса. - Когда я уже просто задыхался от приступов астмы, мои родственники помогли мне собрать нужную для лечения сумму денег и отправили сюда. Теперь мне гораздо легче, и я даже могу совершать пешие прогулки в горы".

Вот такая она, соль Хевры! И если вы когда-нибудь посетите этот уголок Пакистана, то не поленитесь купить для себя в одной из многочисленных местных сувенирных лавок какой-нибудь сувенир из кусочков добываемой здесь соляной породы. Как говорят врачи, он будет круглый год насыщать воздух целебными ионами соли и поможет сохранить ваши легкие здоровыми.

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