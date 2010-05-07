Рецепты весенних витаминных салатов

- 200 г листьев зеленого салата, 100 г черешков ревня, по 50 г зеленого лука и кориандра нарезать, добавить 150 г грецких орехов, полстакана молока, соль. Перемешать, выложить в салатницу.

- 300 г зеленого салата нарезать, добавить нарезанные соломкой редис (100 г), огурцы (1-2 шт), порезанную зелень укропа и лука (по 50 г), траву базилика, чабера или майорана. Заправка: 0,5 стакана кефира, 2 ст. ложки масла, 1 ст. л. зеленые (кефир можно заменить простоквашей, творогом, разведенным молоком).

- 200 г салата нарезать и смешать с 4 ст. л. кислой капусты (вместе с рассолом, добавить 1 ст. л. подсолнечного масла).

- 200 г салата нарезать, добавить 3 вареных яйца, мелко нарезанную зелень петрушки, посолить и перемешать со сметаной или простоквашей (200 г). Можна также чеснок (3 зубчика) растереть с солью (0,5 ч. л) и сахаром (0,5 ч.л.), влить яблочный уксус (1 ст.л.), масло (1,5 ст.л. , охлажденную переваренную воду (2 ст.л.), вымешать и заправить этим нарубленный салат (300 г).