Перекати-поле эффективно против рака

На основе белых цветков качима метельчатого (перекати-поле) можно создать эффективное лекарство от лейкемии, которое спасет тысячи жизней, уверяют ученые из британской благотворительной организации Leukaemia Busters.

На их взгляд, экстракт из Gypsophila paniculata может увеличивать эффективность противораковых средств в миллионы раз.

Эксперименты показали, что молекулы сапонинов, экстрагированных из растения, разрушают мембраны раковых клеток. Благодаря этому лекарства на основе антител (иммунотоксины) легко могут атаковать онкоклетки. Как результат, иммунотерапия определенного типа лейкемиии и лимфомы становится действеннее в миллион раз и более.

Исследователи говорят, что сапонины способны помочь в лечении не только лейкемии, но и многих других видов рака. Они лишь не знают, как лучше всего применить это лабораторное открытие к лечению онкопациентов.

На следующем этапе исследований специалисты намерены провести клинические испытания, а там недалеко и до разработки новых видов терапии. Ожидается, что уже через три–пять лет тысячи больных лейкемией будут излечиваться незначительными дозами иммунотоксинов.

compulenta.ru