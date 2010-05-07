Одна бессонная ночь может привести к диабету

Всего одна бессонная ночь может помешать организму полноценно использовать инсулин для переработки сахара, утверждают ученые.

Исследователи считают, что связь между уменьшением количества времени на сон и ростом числа случаев резистентности к инсулину и приобретенного диабета может быть неслучайной.

"Из наших данных следует, что недостаточное количество сна ночью имеет более серьезное воздействие на регулирование обмена веществ, чем считалось ранее", - сказала директор медицинского центра университета Лейдена Эстер Донга, возглавлявшая исследование.

Диабет второго типа вызывается невозможностью организма полноценно использовать инсулин, вследствие чего уровень сахара в крови растет, а это опасно для здоровья. Во всем мире этим недугом больны примерно 180 миллионов человек.

Ранее ученые уже обнаружили связь между несколькими ночами недостаточного сна и неполноценным использованием инсулина организмом, но Донга говорит, что новое исследование стало первым, изучившим влияние всего одной бессонной ночи на эту способность организма.

В то же время в другом исследовании, опубликованном в журнале Sleep, говорится о том, что 6-8 часов сна в день уменьшают риск преждевременной смерти.

Специалисты из университета Уорвика и университета Фридриха II в Неаполе проанализировали данные 16 исследований продолжительности жизни и режима сна, в которых участвовали более 1,3 миллиона жителей Европы, США и Азии. Они установили, что оптимальная продолжительность сна, не связанная с возможными негативными последствиями для здоровья и, в конечном итоге, с преждевременной смертью, составляет от шести до восьми часов в сутки.

"Стабильный режим, шесть-восемь часов сна за ночь, может быть оптимальным для здоровья человека. Продолжительность сна должна рассматриваться как дополнительный поведенческий фактор риска, или риск-маркер, на который влияет внешняя среда, и который, вероятно, можно изменить... с помощью мер системы здравоохранения", - сказал руководитель исследования Франческо Каппуччио (Francesco Cappuccio), чьи слова приводит пресс-служба университета Уорвика.

По результатам анализа статистических данных ученые обнаружили, что для тех, кто постоянно спал менее шести часов за ночь, риск преждевременной смерти в течение 25 лет был на 6-18% выше, чем те, кто тратил на сон шесть-восемь часов.

В то же время, для тех, кто регулярно спал более девяти часов в сутки, риск преждевременной смерти повышался на 22-38%. По мнению авторов, продолжительный сон, в данном случае, может быть симптомом, а не причиной различных заболеваний и общего ухудшения здоровья.

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