Треть рыбы и морепродуктов в Украине - брак

Специалисты Госпотребстандарта Украины на протяжении первого квартала текущего года во время производства и хранения продукции проверили 125,06 туб (1 туба – 1 тыс. условных банок консервов, вес одной условной банки составляет около 350 г) консервов и 33 т 800 кг другой рыбной и морепродукции (мороженой рыбы, рыбы холодного копчения, соленой рыбы, презервов, консервов) на общую сумму свыше 996 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, несоответствие нормативной документации зафиксировано в 0,40 туб и 27 т 94 кг продукции на сумму свыше 332 тыс. грн., что составляет 33% проверенной продукции.

В целом было проверено 37 предприятий рыбоперерабатывающей отрасли, и нарушения установлены на 29 из них.

Продукция не отвечала требованиям нормативной документации из-за нарушения по физико-химическим, микробиологическим и органолептическим показателям, из-за выпуска и реализации продукции без сертификатов соответствия, отсутствия контроля и нарушения периодичности проверок, отсутствия аттестации производства, несоответствия требованиям по маркировке, упаковке и т.д.

Основными причинами выпуска некачественной продукции были низкое качество сырья, неудовлетворительный контроль и хранение, неудовлетворительный санитарный контроль на производстве, отсутствие собственных производственных лабораторий на предприятиях и др.

На протяжении первого квартала территориальные органы Госпотребстандарта Украины 12 предприятиям запретили реализовывать 16 партий продукции, на 21 предприятии запретили реализацию всей продукции, а 29 предприятиям были выданы предписания об устранении нарушений. Применено 50 штрафов на общую сумму 42 тыс. 360 грн.