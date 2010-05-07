Донетчина: подпольный цех массово выпускал поддельную водку

В Донецкой области сотрудники Горловского УБОП пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению ликеро-водочной продукции, в котором ежедневно производили до 8 тыс. бутылок поддельной водки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Горловского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области со ссылкой на заместителя начальника Горловского УБОП Сергея БОРДАНОВА.

По его словам, сначала оперативники получили информацию о том, что в магазины города регулярно поступает фальсифицированная водка. Отработав эти данные, вышли на цех по производству и разливу поддельного спиртного, который располагался в частном секторе г.Артемовска.

Оперативные мероприятия по его документированию проводились около года. Несколько дней назад горловские УБОПовцы совместно с бойцами спецподразделения «Сокол» пресекли деятельность этого подпольного предприятия с полным производственным циклом. У злоумышленников было изъято около 3,5 тонн спирта, 6,5 тыс. бутылок готовой продукции, акцизные марки высокого качества, этикетки известных торговых марок, тара, а также используемое ими оборудование.

С.БОРДАНОВ рассказал, что незаконным бизнесом занималась компания из десяти человек, шестеро из которых непосредственно изготавливали продукцию в цеху, причем в ужасных антисанитарных условиях. Только за один день этот «синдикат» производил до 8 тысяч бутылок фальсификата.

Работали «подпольщики» по 4-5 дней в неделю, в зависимости от спроса. При этом каждый из них зарабатывал от 100 до 150 грн. в сутки. После задержания свою деятельность они объяснили тем, что другой работы просто не нашли. Поставлялся фальсификат, который по результатам исследования признан опасным для здоровья, в различные города области.

Р.БОРДАНОВ сообщил, что на сегодняшний день 32-летний организатор водочного бизнеса, ранее уже судимый за аналогичное преступление, помещен в изолятор временного содержания, остальные - на подписке о невыезде. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст.204 УК Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров», этой статьей предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.