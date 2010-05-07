Целебные свойства салата

Витамины группы В, которых очень много в салате, способствуют обмену веществ в организме, особенно фолиевая кислота, которая способствует кроветворению, предотвращает нарушение процессов пищеварения, тормозит развитие атеросклеротических и канцерогенных факторов. Благодаря витамину С употребление салата предотвращает инфекционные и простудные заболевания, витамин Р - способствует укреплению капилляров и стенок сосудов.

Если же говорить о минеральных веществах, то следует сказать, что в салате их очень много - железо, цинк, йод, калий, кальций, кобальт. Они удачно сочетаются, поэтому этот овощ обязателен для питание детей, людей старшего возраста, больных сахарным диабетом, туберкулезом, с нарушением функций печени, почек, пищеварительной системы. А благоприятное соотношение солей калия и натрия регулирует водно-солевой обмен, оказывает мочегонное действие, поэтому салат полезен, в частности, гипертоникам.

Железо, которое поступает в организм с салатом (его больше всего в шпинате), вместе с хлорофиллом стимулирует кроветворение, способствует росту детей. А магний - регулирует работу мозга и нервной системы, имеет снотворное действие.