Новый способ лечения изжоги

Американские врачи изобрели революционную методику лечения изжоги, гарантировано обеспечивающею положительный результат. Два маленьких магнитных браслета устанавливается на дно пищевода, и соединяются вместе. А в результате их работы, прекращаются утечки желудочного сока, приводящие к изжоге.

Около 150 пациентов уже испробовали на себе действие магнитной «перемычки». А совсем недавно магнитный браслет, получил официальное одобрение в Великобритании. Магнит устанавливается через брюшную полость во время операции, проходящей под анестезией. Вместе с тем, они не мешают прохождению пищи в желудок.

likar.info