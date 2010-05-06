В 1-м квартале забраковали 22% хлеба

Госпотребстандарт Украины на протяжении первого квартала 2010 года проверил во время производства 70,22 тонны хлеба и хлебобулочных изделий на сумму 153,24 тыс. грн.

Как сообщила УНИАН пресс-служба комитета, из-за несоответствия нормативной документации было забраковано 15,12 т продукции на сумму 66,3 тыс. грн. (22%).

В целом было проведено 104 проверки, в том числе две – повторные. Во время 87 из них было обнаружено нарушение. В частности, 39 проверенных предприятий нарушали технологическую дисциплину, на 26 предприятиях были обнаружены недостатки подготовки производства, на 18 – отсутствие или неполная обеспеченность предприятия нормативной и технологической документацией. Необходимого технологического оборудования не было на одном из проверенных предприятий, неудовлетворительное метрологическое обеспечение было на 23, а неудовлетворительный контроль за параметрами технологического процесса во время изготовления продукции – на 30 проверенных предприятиях.

Наиболее распространенными нарушениями были неполный или отсутствующий входной контроль качества сырья, нарушения периодичности контроля или отсутствие контроля показателей безопасности и качества готовой продукции, нарушения органолептических требований (внешний вид, вкус и запах, состояние мякоти) и физико-химических показателей (влажность, кислотность или пористость мякоти), массы изделия и т.д.

По результатам проверки хлеба и хлебобулочных изделий во время производства на протяжении первого квартала 2010 года 17 субъектам хозяйствования была запрещена реализация 38 партии продукции массой 3,48 т стоимостью 23,16 тыс. грн., 40 субъектам хозяйствования запрещена реализация всей продукции. Общая сумма штрафов составляла 85,7 тыс. грн. Работники Госпотребстандарта составили 46 протоколов об административных правонарушениях на сумму 9,57 тыс. грн. Кроме этого, было выдано 5 протоколов об административных правонарушениях в отрасли метрологии на 4 предприятиях на сумму 1,1 тыс. грн.