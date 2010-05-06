На Волыни усилят контроль над продажей алкоголя

На Волыни работники налоговой службы усилят контроль над товарными потоками алкогольной продукции, поступающей в область.

Об этом заявил председатель Государственной налоговой администрации в Волынской области Николай ГРИНЮК на встрече с руководителями волынских фирм и представителями филиалов компаний из других регионов, которые имеют лицензии на оптовую реализацию ликеро-водочных изделий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской ГНА, он заметил, что статистика свидетельствует о свертывании реализации продукции местного ликеро-водочного производителя, но „не убеждает в том, что употреблять водки других торговых марок Волынь стала больше”.

По словам Н.ГРИНЮКА, “это свидетельствует не о всеобщей трезвости, а лишь убеждает в том, что Волынь стала потреблять значительно больше водки-фальсификата”. Также председатель ГНА отметил, что таким образом бюджет теряет акцизный сбор, нелегальными деньгами кормится теневая экономика, а здоровье граждан при этих условиях - под угрозой.

„Интересы налоговой службы и фирм, работающих на этом рынке легально, - совпадают, - заверил Н.ГРИНЮК, - но среда переполнена некачественной продукцией. Поэтому наша задача сделать все возможное, чтобы перевести теневой сектор в легальный. Налоговики владеют достаточной информацией о нелегальных точках сбыта водки и товарных потоках фальсификата. Действия налоговиков в этом направлении будут жесткими”.

„Теневая яма для оптовиков на рынке алкогольных напитков закончилась”, - заявил Н.ГРИНЮК.