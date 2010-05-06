Завтра в Украине - жара

7 мая в западных областях Украины будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы, днем кое-где шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град. В Закарпатье и в Карпатах местами ожидаются сильные дожди; на остальной территории переменная облачность, без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер юго-восточный, на западе юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°, в западных областях и на побережье морей 17-22°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 10-15°.

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°.

В г. Киеве температура ночью - 10-12°, днем 24-26°.

6 мая температура воды в Черном и Азовском морях составляла 13-17°, в Днепре возле Киева 15°.