Луцк: каждое 4-ое преступление дети совершают пьяными

В Луцке с начала года за распитие спиртных напитков в общественных местах к административной ответственности привлечены почти 100 подростков. А количество преступлений, совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения, увеличились на 7,5% по сравнению с прошлым годом. Каждое четвертое преступление, совершенное детьми, было спровоцировано употреблениям алкоголя. Об этом сообщили УНИАН в ОСО УМВД Украины в Волынской области.

Кроме того, составлено 45 админпротоколов за доведение несовершеннолетних до состояния опьянения, 41 – за продажу спиртных напитков детям. Также возбуждены 3 криминальных дела по ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) УК Украины, в частности за вовлечение подростков в пьянство.

Как сообщил заместитель командира взвода роты патрульной службы милиции Луцкого ГО УМВД Украины в Волынской области Александр САЛИВОНЧИК, ежедневно работники милиции составляют около 5 админпротоколов по статье 178 Кодекса Украины об админправонарушениях относительно соблюдения антиалкогольного законодательства. Больше всего правонарушителей собирается на остановках, в скверах, парках, придомовых дворах, заметил он. В целом в этом году составлено 1240 админпротоколов на „уличных пропойцев”. Кроме того, под особым надзором - торговые точки, где реализуют алкоголь, заметил он.

Однако последние рейды показывают, что сегодня можно заметить и позитивную тенденцию относительно уменьшения количества админпротоколов о соблюдении антиалкогольного законодательства „ведь люди уже хорошо знают, что пить в общественных местах запрещено законом”, - отметил А.САЛИВОНЧИК.