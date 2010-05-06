Эксперты забраковали 8% питьевой воды из водопровода

Специалисты Госпотребстандарта Украины проверили 373 тыс. 375 куб. м питьевой воды из водопровода. Нормативной документации не отвечало 30 тыс. 71 куб. м или 8%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, в целом было проверено 54 предприятия-водопоставщика, и нарушения обнаружены на 43 из них.

В частности, на двух предприятиях были нарушены требования нормативной документации по микробиологическим показателям, на 11 – по органолептическим, а на 17 – по физико-химическим показателям. Нарушения санитарно-технического состояния зон санитарной охраны источников водоснабжения обнаружены на пяти предприятиях, лицензии на пользование недрами не имели 6 проверенных предприятий, а разрешения на спецводопользование не было на четырех предприятиях.

В ходе проверок выяснилось, что на одном из поселковых коммунальных предприятий Черкасской области была обнаружена замутненость воды 4,64 мг/дм3 (по требованиям стандарта – не более 1,5 мг/дм3), цветность - 94 градуса (требования – не более 20 градусов), содержание железа - 1,64 мг/дм3 (не более 0,3 мг/дм3). Кроме этого, на одном из коммунальных предприятий Николаева в питьевой воде было обнаружено 23 бактерии группы кишечных палочек в 1 кв. дм (по требованиям не больше трех) и патогенные микроорганизмы.

По результатам проверок качества питьевой воды на протяжении первого квартала 2010 года 43 предприятия получили предписания об устранении нарушений, пять водопоставщиков – предписания о запрещении реализации партий воды питьевой на сумму 5,1 тыс. грн. Одному предприятию было выдано семь предписаний о запрещении реализации продукции. К 31 предприятию были применены штрафы на сумму 58,1 тыс. грн. На 33 должностных лица составлены протоколы о привлечении к административной ответственности и наложении штрафов на общую сумму свыше 6 тыс. грн.