Почему человек потеет

Весной мы потеем намного активнее. Как же избежать этой проблемы, о которой даже говорить стыдно? Вот несколько советов.

Откажитесь от кофе и крепкого чая. Кофеин усиливает частоту сокращений сердца, заставляет его работать, как при перегреве тела.

Старайтесь не носить летом синтетической одежды, она не пропускает влагу и делает вас мокрым, как курицу.

Избавьтесь от лишнего веса. Всем известно, что полные люди больше потеют, любая физическая нагрузка в жару становится для них непосильной.

Не нервничайте; употребляйте успокоительные препараты, полезны также аутотренинг и успокоительные дыхательные упражнения. Беспокойных людей даже в случае незначительного переживания бросает в пот.

Применяйте средства от пота. Наносить антиперспирант можно только на чистое тело, когда пот еще не успел выделиться. При первой возможности старайтесь смыть антиперспирант с кожи, дать ей подышать. Но запомните: это средство не подходит тем, кто любит острые блюда. Вещества, содержащиеся в ароматных пряностях, раздражают не только вкусовые рецепторы языка и неба, но и кожу. Попадая в потовые железы, которые закупоривает антиперспирант, они могут вызвать воспаление.