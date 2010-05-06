Вишня сжигает жир

Вишня обладает мощными противовоспалительными преимуществами по сравнению с другими ягодами, доказали учёные Университета Мичигана. На примере лабораторного исследования, проведенного на мышах, биологи обнаружили, что обогащённый вишней рацион питания не только снижает общие воспалительные процессы в организме, но и уменьшает воспаление в ключевых органах /жир на животе, сердце/, которые влияют на риск сердечной болезни у тех, кто имеет ожирение.

При проведении эксперимента животным в течение 90 дней давали традиционное "западное питание", характеризующееся высоким содержанием жира и умеренными показателями углеводов в продуктах. Затем грызунам "прописали" также и порошок из вишни, в количестве составляющем один процент от питания. После такого обогащения диеты, специалисты зафиксировали у мышей сокращение факторов риска сердечных заболеваний, включая концентрации холестерина, массу тела, жировую массу и известные маркеры внутреннего воспаления.

Как считают врачи, продукты, богатые антиоксидантами, такие, как вишня, потенциально уменьшают воспаление и обладают сильными полезными свойствами для снижения риска заболеваний. Их гипотеза была подтверждена исследованием с участием 10 пациентов с ожирением или избыточным весом, которым предложили пить вишнёвый сок ежедневно в течение 4 недель. Клиницисты отметили в организме участников существенное сокращение нескольких маркеров воспаления, а также понижение уровней триглицеридов, ещё одного ключевого фактора риска сердечной болезни.

Американские медики полагают, что соединения антоцианы в вишне ответственны не только за ярко-красный цвет ягоды, но и играют главную роль в уменьшении воспалительных процессов, даже при воспалении мышц, связанном с восстановлением формы после физических тренировок. Вишня доступна для потребления круглогодично в сушеной, замороженной форме или в виде сока, и её легко включить в ежедневный рацион. Это приятный способ защитить своё здоровье от вредных последствий воспаления, добавляют специалисты.

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