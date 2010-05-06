Смерть от укуса пчелы

Около 10% людей тяжело переносят укусы насекомых из рода перепончатокрылых - пчел, ос, шершней. В ответ на это у них развивается тяжелая аллергическая реакция - анафилактический шок, сопровождающийся резким падением артериального давления, сердечной и дыхательной недостаточностью. Чтобы избежать смерти, таким людям нужна экстренная медицинская помощь. Поскольку это не всегда возможно, им приходиться всегда иметь при себе шприц, наполненный раствором адреналина, для оказания самим себе первой неотложной помощи.

После однажды перенесенного анафилактического шока после укуса этих насекомых все последующие аллергические реакции на яд пчелы или осы всегда имеют более тяжелое течение и форму. Спасением для этих пациентов является вакцинация противоаллергической вакциной против яда пчелы. Дело это – не быстрое. Обычно она вводится подкожно 1 раз в неделю в течении 3 месяцев, в общей сложности - 12 доз.

Радостным известием для таких больных может стать сообщение исследователей из Университета Кордовы (Испания) о том, что им удалось разработать и испытать новую схему введения этой вакцины, которая позволяет в 99% случаях создать мощную и эффективную защиту против такой аллергии уже через 2 недели после начала вакцинации. По этой схеме все дозы вакцины вводятся за два дня: в первый день - 6 доз с интервалами в 30 минут между ними, а через неделю – таким же образом оставшаяся доза. Единственным побочным эффектом, который наблюдался во время клинических испытаний, был небольшой местный отек в месте инъекции.

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