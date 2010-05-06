В Украину хотели незаконно ввезти медоборудование

Волынские таможенники в пункте пропуска „Ягодин” изъяли контрабандную партию медицинского оборудования для салонов красоты, стоимостью 211 тыс. грн. Импортную высокоточную spa-аппаратуру пытался ввезти в Украину нелегальным путем житель Запорожской области, скрыв среди другого товара, без уплаты таможенных платежей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ягодинской таможни.

Как отмечается в сообщении, в официальных сопроводительных документах и предварительном сообщении речь шла лишь о товаре „радиаторы теплообменники к трансформаторам”, однако в процессе тщательного контроля таможенники обнаружили еще и немецкую экспортную декларацию, инвойсы и паковочное письмо на товар „медицинское оборудование”. Результатом проверки груза стало изъятие до решения суда 43 наименований аппаратуры для салонов красоты, в частности мини-саун для лица, анализаторов влажности, аналитических весов, приборов для маникюра и педикюра, инфракрасных массажеров, гидромассажных ванн и пр.

Во время составления протокола о нарушении таможенных правил, водитель грузовика признался, что самовольно срезал пломбы на автомобиле с целью взять в Германии „попутный груз” и таким образом заработать на незаконной сделке. Мол, на паркинге к нему подошли двое неизвестных и попросили доправить в Украину медицинское оборудование.

Контрабандный груз изъят. Дальнейшую судьбу немецкой аппаратуры и водителя будет решать суд.