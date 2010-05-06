Йога в воде - чрезвычайный результат

Вода закаляет человеческий организм, она же его укрепляет. Ее спокойное журчание умиротворяет душу, придает особый ход мыслям, уводит сознание вглубь, помогая высвечивать мозжечком неведомое прежде. Известный в индийском городе Агра йог Хариш Чатурведи может долго говорить о благодатных для человека свойствах воды, но предпочитает словам дело.

Первым среди своих коллег по йоге он начал пропагандировать занятия ею в водной среде, и его уроки сейчас становятся весьма популярными в Индии. "Многие учатся плавать, но если одновременно с этим еще и заниматься в бассейне йогой, то пловец просто не будет знать усталости", - уверяет Чатурведи. Еще по его словам, у обучаемого при этом не станет проблем с дыханием. Занятия йогой ведь учат правильным вдохам и выдохам, а если учиться этому в воде, то эффект окажется на порядок выше.

Ученики йога этим и занимаются в бассейне городского стадиона. Чатурведи дает там уроки бесплатно всем желающим, среди которых много женщин и детей. Под его умелым руководством они учатся йогическим позам "асанам" прямо в воде, что по словам их наставника, много полезнее, чем на земной тверди. Так телу легче обрести гибкость и налиться энергией, к тому же в воде физические упражнения лучше сочетать с искусством медитации. Подолгу сидящие в такой глубокой задумчивости по шею в бассейне ученики Чатурведи вызывают большой интерес, и многие в Агре хотят на себе испытать метод йога-новатора.

У него, видимо, скоро не будет отбоя от учеников и беда лишь в том, что в Агре, известной присутствием на ее территории такой мировой архитектурной знаменитости, как беломраморный мавзолей Тадж-Махал, пока мало мест, где можно порезвиться в воде и совсем нет природных водоемов. Лениво текущая у города река Джамна не в счет: она сильно высохла и теперь буйволу по колено. Если энтузиасты не найдут больше подходящих мест для занятий йогой в воде, то сильно не удивляетесь, если заметите торчащие из воды головы людей в изящном бассейне, который как дорожка ведет к фасаду Тадж-Махала. Это явно "студенты" Чатурведи.

ami-tass.ru