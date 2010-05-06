Йога в воде - чрезвычайный результат
Не знать усталости
Вода закаляет человеческий организм, она же его укрепляет. Ее спокойное журчание умиротворяет душу, придает особый ход мыслям, уводит сознание вглубь, помогая высвечивать мозжечком неведомое прежде. Известный в индийском городе Агра йог Хариш Чатурведи может долго говорить о благодатных для человека свойствах воды, но предпочитает словам дело.
Первым среди своих коллег по йоге он начал пропагандировать занятия ею в водной среде, и его уроки сейчас становятся весьма популярными в Индии. "Многие учатся плавать, но если одновременно с этим еще и заниматься в бассейне йогой, то пловец просто не будет знать усталости", - уверяет Чатурведи. Еще по его словам, у обучаемого при этом не станет проблем с дыханием. Занятия йогой ведь учат правильным вдохам и выдохам, а если учиться этому в воде, то эффект окажется на порядок выше.
Ученики йога этим и занимаются в бассейне городского стадиона. Чатурведи дает там уроки бесплатно всем желающим, среди которых много женщин и детей. Под его умелым руководством они учатся йогическим позам "асанам" прямо в воде, что по словам их наставника, много полезнее, чем на земной тверди. Так телу легче обрести гибкость и налиться энергией, к тому же в воде физические упражнения лучше сочетать с искусством медитации. Подолгу сидящие в такой глубокой задумчивости по шею в бассейне ученики Чатурведи вызывают большой интерес, и многие в Агре хотят на себе испытать метод йога-новатора.
У него, видимо, скоро не будет отбоя от учеников и беда лишь в том, что в Агре, известной присутствием на ее территории такой мировой архитектурной знаменитости, как беломраморный мавзолей Тадж-Махал, пока мало мест, где можно порезвиться в воде и совсем нет природных водоемов. Лениво текущая у города река Джамна не в счет: она сильно высохла и теперь буйволу по колено. Если энтузиасты не найдут больше подходящих мест для занятий йогой в воде, то сильно не удивляетесь, если заметите торчащие из воды головы людей в изящном бассейне, который как дорожка ведет к фасаду Тадж-Махала. Это явно "студенты" Чатурведи.