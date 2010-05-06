6-8 мая в Украине - чрезвычайная пожарная опасность

В Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине 6-8 мая.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на начальника Украинского гидрометцентра Николая КУЛЬБИДУ

Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется на всей территории страны, кроме западных областей.

В то же время, 6 мая в западных областях ожидаются грозы, местами шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, в отдельных районах град; утром и днем в Закарпатье, Волыни, Львовской и Ивано-Франковской областях местами пройдут сильные дожди.