Коричневый рис понижает давление

Если вместо белого риса потреблять коричневый, можно защититься от высокого кровяного давления и атеросклероза, а также снизить риск возникновения сердечных приступов.

Коричневый рис гораздо полезнее белого - в нем больше питательных веществ (они сохраняются в коричневой отрубной оболочке) и волокон. В Азии такой рис употребляют в пищу в основном дети и старики, в то время как в Европе и Америке его ценят сторонники здорового образа жизни. У коричневого риса только один недостаток - небольшой срок хранения (из-за маслосодержащей оболочки на зернах).

Недавние исследования, проведенные сотрудниками Университета Темпла (США), показали, что коричневый рис содержит особое вещество, которое защищает сердце от повреждений белками. В белом рисе такого соединения нет, так как оно разрушается при шлифовке зерен.

Это наблюдение может объяснить, почему в Японии, где рис является основной пищей большинства людей, заболевания сердца менее распространены, чем в других странах.

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