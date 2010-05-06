Кому редиску кушать нельзя

Хоть и редис овощ полезный - предупреждает образование камней, собствует похудению и вообще оказывает общеукрепляющее действие, однако есть люди, которым его употреблять категорически противопоказано. Это прежде всего больные с панкреатитами, холециститами, гепатитами, воспалениями желудка и кишечника.

Диетологи же советуют даже здоровым людям в "чистом виде" редис не употреблять — содержащиеся в нем острые вещества могут вызвать спазм желудка или кишечника. Лучше есть его в виде салатов, заправленных растительным маслом.