Запорожье: вырос уровень производственного травматизма

В Запорожской области более чем на 25% увеличился уровень производственного травматизма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожского территориального управления Госгорпромнадзора, на протяжении I квартала 2010 года на предприятиях области произошло 120 случаев травмирования людей, в том числе 6 случаев со смертельным исходом, за аналогичный период прошлого года - 95 случаев общего травмирования, в том числе 4 со смертельным исходом.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, число фактов травмирования людей на производстве возросло на 26,3% (на 25 случаев), а количество получения на производстве травм, приведших к гибели людей, - вдвое.

По данным пресс-службы, при этом на территории Запорожского региона фиксируется увеличение травматизма в машиностроении (31 факт против 12 за аналогичный период прошлого года) и металлургии (21 случай травматизма против 13).

В то же время наблюдается снижение травматизма в социально-культурной сфере: 28 случаев против 31 в первом квартале прошлого года.

"Больше всего работников травмированы вследствие падения (при передвижении, с высоты, падение в колодец и т.д.) - 59 человек, из-за действия подвижных деталей оборудования - 12 человек.