Чем грозит переизбыток железа

Нездоровые уровни меди и железа в организме развивают болезнь Альцгеймера, заболевания сердца и других возрастные нарушения, установили токсикологи Университета Мичигана /США/. Медь и железо - необходимы для жизни, и их высокие уровни действительно полезны для репродуктивного здоровья молодых людей. Однако, предупреждают врачи, после 50 лет завышенные концентрации таких металлов могут привести к повреждению клеток и тканей таким образом, что в стареющем организме провоцируется развитие ряда связанных с возрастом заболеваний.

Эксперты зафиксировали, что широкие слои населения, особенно пожилые, подвергаются высокому риску токсического действия меди и железа - например, из-за их содержания в обычных водопроводных трубах. Медики рекомендуют людям старше 50 избегать витаминных и минеральных добавок, которые содержат в составе медь и железо, уменьшить потребление мяса, не пить воду из медных труб, регулярно сдавать кровь для понижения уровней железа, а также принимать дополнения цинка для сокращения меди в организме.

ami-tass.ru