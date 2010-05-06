Мокрица - сорняк полезный

Конечно, большинству дачников приходится бороться с таким растением, как мокрица, а потому они не могут сказать в отношении нее ничего хорошего.

Тем не менее, мокрица является полезным сорняком, и она занимает свое достойное место среди множества других целебных растений.

При этом эта трава обладает еще одним уникальным свойством, ведь она не имеет противопоказаний.

Как мы уже сказали, мокрица –лечебное растение, и к ее помощи можно обратиться при многих заболеваниях, так как она отличается содержанием сапонинов, витаминов С, Е, К, дубильных веществ, каротина.

Это растение с успехом используется при лечении таких недугов, как неврастения, гипертония, острый или хронический ларингит, бронхит, хронический гепатит, холецистит, цирроз печени.

И это еще не весь перечень недугов, с которыми можно бороться, призвав в помощники мокрицу, ведь ее можно использовать для лечения желчекаменной болезни, гастрита, колита, рекомендована она и при отеках сердечного и почечного происхождения, пиелонефрите, цистите, мочекаменной болезни, подагре.

Если же обратиться за советом к травникам, то они советуют использовать это растение для приготовления блюд, включая их в свой ежедневный рацион.

Так, например, можете включать мокрицу в рецептуру овощных салатов или супов.

Желательно использовать растение в сыром виде, срезав его, и промыв, все – мокрица готова к употреблению.

Салаты, с добавлением этого растения, очень полезны страдающим сахарным диабетом.

Если же вам нужно избавиться от кашля, то вам поможет мокрица в пареном виде, а для этого вам понадобится залить свежую траву крутым кипятком и хорошо запарить, после чего ее нужно остудить, а затем положить на грудь.

Сверху необходимо накрыть полиэтиленом и шерстяной тканью.

Подобную процедуру рекомендуется проводить не менее трех раз.

Не переживайте по поводу того, если при этом будет присутствовать чувство жжения.

А компрессы из этой травы в свежем виде хорошо помогают при гематомах и варикозном расширении вен.

Так как с окончанием зимнего сезона многие из нас испытывают упадок сил и снижение тонуса организма, то следует воспользоваться ваннами с добавлением мокрицы, при этом, не лишним будет добавить к ней и такие ингредиенты, как листья крапивы, рябины, калины, черной смородины, березы, траву лопуха и других представителей травяного царства.

Эти ванны принимают не только как гигиенические процедуры, но и общеукрепляющии, по заверениям специалистов, целебный эффект ощущается уже после проведения второго сеанса.

Можно мокрицу принимать и внутрь в виде настоя, это полезно делать в случае присутствия повышенного артериального давления, или же ишемической болезни сердца.

А готовится настой элементарно: возьмите одну столовую ложку травы и залейте ее одним стаканом кипятка, оставьте для настаивания на тридцать минут.

Затем настой следует процедить, отжать и довести кипяченой водой до первоначального объема.

Готовое средство принимают трижды в день до еды по трети стакана.

А вот отвар из мокрицы с успехом используют при кашле и ломоте в костях, а готовится он таким образом: две ложки свежей травы заливают стаканом горячей воды и кипятят на водяной бане в течение получаса.

Еще не остывший отвар следует процедить, и горячей водой объем довести до первоначального.

Стоит упомянуть и о том, что эту целебную траву можно заготовить на зиму, высушив ее при температуре, не превышающей сорока градусов, разложив в темном и хорошо проветриваемом помещении, предотвратив попадания солнечных лучей.

Готовое сырье следует хранить в стеклянной банке или в тканевом мешочке.

Лечитесь на здоровье!

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