Орехи и сухофрукты из Таджикистана - рассадник вялого паралича?

Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию орехов и сухофруктов из Таджикистана, в том числе частными лицами, из-за вспышки полиомиелита в республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко также поручил изъять из торговых сетей сухофрукты и орехи из этой страны.

В письме Онищенко территориальным управлениям ведомства говорится, что "существует риск завоза `дикого` полиовируса на территорию нашей страны, в том числе через контаминированные пищевые продукты". Особую опасность, по мнению Онищенко, представляют сухофрукты и орехи, используемые в пищу непосредственно, без обработки, отмечается в документе.

По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, на конец апреля в Таджикистане зарегистрирован 171 случай острого вялого паралича, в том числе 168 случаев среди детей до 15 лет. 12 заболевших умерли. В 32-х случаях диагноз "полиомиелит" был подтвержден лабораторно.

medportal.ru