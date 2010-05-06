В Китае в результате урагана погибли 23 человека
09:32, 06 мая 2010Страна
0
161 получил ранения
В результате ураганного ветра и ливневых дождей на юго-западе Китая погибли 23 человека, еще 161 получил ранения.
Как передает ИТАР-ТАСС, сильнее всех пострадали уезды Дяньцзян и Лянпин, в которых ударом стихии были разрушены дома, пострадали сельхозугодья.
На последний уезд, как сообщалось ранее, обрушился торнадо, в результате погибли 6 человек, еще 34 получили ранения. В уезде Дяньцзян от ливневых дождей и сильного ветра погибли 17 человек, 127 ранены.
Местное правительство принимает необходимые меры для оказания помощи пострадавшим, начаты восстановительные работы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter