В Китае в результате урагана погибли 23 человека

В результате ураганного ветра и ливневых дождей на юго-западе Китая погибли 23 человека, еще 161 получил ранения.

Как передает ИТАР-ТАСС, сильнее всех пострадали уезды Дяньцзян и Лянпин, в которых ударом стихии были разрушены дома, пострадали сельхозугодья.

На последний уезд, как сообщалось ранее, обрушился торнадо, в результате погибли 6 человек, еще 34 получили ранения. В уезде Дяньцзян от ливневых дождей и сильного ветра погибли 17 человек, 127 ранены.

Местное правительство принимает необходимые меры для оказания помощи пострадавшим, начаты восстановительные работы.