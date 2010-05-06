Землетрясение произошло на границе Перу и Чили

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в среду на юге Перу в районе границы с Чили.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на сайта Геологической службы США.

Данных о пострадавших и масштабах ущерба пока нет.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 59 километрах к северо-западу от перуанского города Такна и в 59 километрах от чилийского города Арика. Землетрясение произошло на глубине 11 километров.

В Чили 27 февраля произошло землетрясение магнитудой 8,8. По официальным данным, жертвами стихии стали 497 человек.