Чем опасны американские горки

Крутые повороты, резкие подъёмы и высокая скорость движения на американских горках приносит много острых ощущений, но также такое захватывающее развлечение чревато повреждением слуха, предупреждают врачи больницы Генри Форда /США/. Исследователи впервые нашли связь между силой ускорения в подобном виде аттракционов и общими травмами уха - ушными баротравмами, которые происходят при сравнительно быстром изменении давления между внешней средой, в барабанной перепонке и давлением в ухе.

В своих крайних проявлениях баротравмы уха приводят к временной потере слуха и чаще всего становятся причиной головокружения, дискомфорта и болей или ощущения "заложенных" ушей. Так как баротравма при катании на американских горках происходит внезапно, пострадавшему очень трудно выровнять ушное давление при помощи таких привычных способов, как зевота или жевательная резинка.

Уже установлено, что ушные баротравмы часто происходят во время путешествий на самолёте, во время дайвинга и при использовании самодельных взрывных устройств. Поскольку производители аттракционов не стоят на месте и скорость движения вагончиков в американских горках продолжает расти, отоларингологи должны быть осведомлены об этой новой причине ушной баротравмы, говорят медики. Клиницисты рекомендуют любителям крутых виражей сидеть лицом вперёд в течение всей поездки на аттракционе и не поворачивать голову, чтобы не дать ускорению полностью воздействовать на слуховую систему, а также для предотвращения шейных травм.

Специалисты настоятельно советуют не катать маленьких детей на американских горках, поскольку даже у взрослых подобное развлечение может привести к воспалению барабанных перепонок. Эксперты добавляют, что внешнее давление и сжатие потока воздуха вызывает воспаление в ухе, способствуя увеличению отёка и покраснению. В большинстве случаев баротравм отоларингологи обычно рекомендуют принимать противоотёчные средства, чтобы уменьшить опухоль внутреннего и среднего уха.

ami-tass.ru