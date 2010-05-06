В России возросла рождаемость

Минздравсоцразвития по-прежнему регистрирует рост рождаемости и снижение смертности в России. Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, заявила сегодня глава министерства Татьяна Голикова. По ее словам, в первом квартале текущего года в стране появилось на свет на 1,5 процента больше детей, чем за аналогичный период прошлого года. За этот же период смертность сократилась на 2 процента.

По данным Минздравсоцразвития, в течение первых трех месяцев 2010 года в России родились 428,3 тысячи детей, что на 6,5 тысячи или на 1,5 процента больше, чем соответствующий период 2009 года. При этом в марте текущего года на свет появились 161 тысяча младенцев – на 9,9 тысячи или на 6,6 процента больше по сравнению с мартом прошлого года.

Министр также заявила о продолжающейся тенденции к снижению смертности. Так, по сравнению с первым кварталом прошлого года число умерших в РФ сократилось на 10,7 тысячи человек, или на 2 процента. Тем не менее, смертность по-прежнему превышает рождаемость, так что естественная убыль населения за отчетный период составила 87,3 тысячи человек. Однако и этот показатель снизился по сравнению с предыдущим годом на 16,5 процента.

Кроме того, по словам Голиковой, в первом квартале 2010 года зафиксировано снижение младенческой смертности в РФ. Этот показатель сократился на 1,1 процента.

Численность постоянного населения России непрерывно сокращается с середины 90-х годов прошлого века.Вместе с тем, с учетом притока мигрантов в прошлом году было впервые за много лет отмечено увеличение численности жителей России. По данным Росстата, в 2009 году население РФ составляло 141,9 тысяч человек. В соответствии с концепцией демографической политики РФ, утвержденной в 2007 году, государство рассчитывает добиться стабилизации численности населения страны к 2015 году, а к 2025 году обеспечить увеличение населения России до 145 миллионов человек.

medportal.ru