В Донецкой области в июне для новорожденных не будет противотуберкулезной вакцины

В Донецкой области в июне текущего года для новорожденных не будет противотуберкулезной вакцины.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН руководитель программы «Преодоление эпидемии туберкулеза в Донецкой области» в Фонде Рината Ахметова «Развитие Украины» Денис ДЕНИСЕНКО.

По его словам, сегодня «с вакциной сложности: в регионе создалась крайне критическая ситуация - в следующем месяце для новорожденных детей не будет вакцины противотуберкулезной».

Д.ДЕНИСЕНКО напомнил, что «такая же ситуация была в прошлом месяце, но тогда фонд закупил вакцину для всех новорожденных в области».

Однако он подчеркнул, что здесь фонд не может полностью заменять функции государства и постоянно обеспечивать регион вакциной. «Мы не можем постоянно подменять государство. Закупка для новорожденных до 10 тысяч доз вакцин стоит порядка 70 тыс. грн. И если мы каждый месяц будем закупать вакцину, нам не хватит на ту же поддержку врачей и закупку оборудования», - пояснил Д.ДЕНИСЕНКО, подчеркнув, что «это функция государства, и она выполняется плохо».

Справка УНИАН. Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Фонд создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры.

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.