ОГА возьмут шефство над больницами для ветеранов войны

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил председателям областных государственных администраций взять шефство над больницами, которые обслуживают ветеранов Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Координационного совета по вопросам подготовки празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что раньше такая практика существовала и давала позитивный результат. «По моему мнению, если глава администрации будет закреплен за госпиталем, то он будет нормально функционировать», - сказал Президент.

Также он дал поручение облгосадминистрациям восстановить во всех больницах палаты для обслуживания участников войны.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, раньше подобными палатами занимались предприятия различной формы собственности на местах.