Донетчина: 41% людей работает в антисанитарных условиях

В Донецкой области в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, трудятся 286,2 тыс. человек, или 41,2% всех работников производственных отраслей.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области, сославшись на данные статистической отчетности, которые были составлены на основе результатов аттестации рабочих мест на начало 2010 года на предприятиях промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи.

Согласно сообщению, в том числе в неблагоприятных условиях работают 62,6 тысячи женщин, что составляет 22,7% общей их численности в этих отраслях.

В сельском хозяйстве во вредных условиях трудятся 8,4% всех занятых там работников, в сфере транспорта и связи – 28,5% (в том числе на транспорте – 34,1%), в строительстве – 30,3%, в промышленности – 46,9% всех работников отрасли.

Наиболее высоким является удельный вес работников, занятых во вредных условиях, в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – 48%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – 57,8%, в угольной промышленности – 75,7%. При этом среди работающих на металлургических предприятиях мужчин воздействие вредных производственных факторов испытывают 58,6% человек, на коксохимических предприятиях – 68,7%, в угольной отрасли их удельный вес достиг 88,9%.