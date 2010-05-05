Завтра ожидаются дожди и грозы

Завтра в западных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах град, утром и днем в Закарпатье, Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях местами сильные дожди.

Температура на западе ночью 8-13°, в Закарпатье до 16°, днем 18-23°, в Карпатах 10-15°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории ожидается переменная облачность, без осадков; температура ночью 7-12°, днем 22-27°, в Крыму 19-24°.

Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киевской области в четверг осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 22-27°. В Киеве температура ночью 10-12°, днем 24-26°.