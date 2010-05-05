Бюджет Минздрава Украины увеличен на 600 млн грн

Нынешний бюджет Министерства здравоохранения и программ, которые финансируются через Минздрав, увеличен на 600 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Зиновий МЫТНИК.

«Что касается непосредственно бюджета здравоохранения и программ, которые финансируются через министерство, есть частичное увеличение на 600 млн.», - сказал З.МЫТНИК.

Кроме того, он заметил, что консолидированный бюджет всей медицинской отрасли на этот год увеличен на 9 млрд. грн.

По его словам, это решение даст возможность профинансировать объекты незавершенного строительства. В частности, в этом году планируется достроить два радиохирургических центра диагностики и лечения онкологических больных в Киеве, а также сдать в эксплуатацию токсикологический центр «ОХМАТДЕТа».

Кроме того, министр сообщил, что в 2010 году на 20% увеличены расходы на закупку медикаментов.

Также, по словам З.МЫТНИКА, объем расходов на медицинскую отрасль в 2010 году составит 3,64% ВВП по сравнению с 2,9% в 2009 году.