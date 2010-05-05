Чистые руки медиков спасают жизни людей

Глобальная кампания по стимулированию гигиены рук среди работников здравоохранения "Спасайте человеческие жизни: соблюдайте чистоту рук" стартует сегодня в Женеве под эгидой Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/. Эта инициатива, которая проводится уже во второй раз, пропагандирует необходимость улучшения гигиены рук с целью прекращения передачи потенциально опасных для жизни инфекций в медицинских учреждениях.

Кампания отмечает свой второй год выпуском методического пособия "Основы самостоятельной оценки гигиены рук" /"Hand Hygiene Self-Assessment Framework"/, предназначаемого для анализа мер по стимулированию гигиены рук и соответствующих практических методик в клиниках и больницах. В дни проведения кампании для специалистов здравоохранения в онлайновом режиме будут организованы лекции об инфекционном контроле.

Инициатива "Спасайте человеческие жизни: соблюдайте чистоту рук" предлагает медицинским учреждениям провести сегодня или в ближайшие дни исследование того, правильно ли следуют сотрудники практическим методикам перед тем, как прикасаются к пациентам. Целью этой инициативы также является демонстрация приверженности медицинских учреждений проблеме гигиены рук и их регистрация в глобальной базе данных.

ami-tass.ru