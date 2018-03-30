Медицинскую «благотворительность» в Украине возьмут под контроль?

Антимонопольный комитет заинтересовался украинскими медучреждениями, где требуют астрономические суммы в качестве «благотворительной помощи». После проведенного расследования в АМКУ установили, что медицинские учреждения самостоятельно устанавливают размеры добровольных взносов в зависимости от вида медицинской услуги.

«Благотворительные пожертвования являются завуалированными платными услугами, навязывание которых может привести к нарушению конкурентного законодательства и негативных последствий для потребителей. Хотя нашим законодательством предусмотрена уплата добровольных благотворительных взносов в любых размерах, приемлемых для потребителей», сообщили в пресс-службе АМКУ. По требованию комитета Минздрав направил в медучреждения разъяснительные письма с просьбой соблюдать закон во время сбора добровольных взносов от потребителей. Однако ясно, что эффекта от этих писем не будет. Тем временем эксперты утверждают, что контролировать благотворительную помощь невозможно. В то же время и без нее отечественная медицина существовать не способна.

«Как можно контролировать благотворительность, если в нашем законодательстве не написано, что этого делать нельзя? Благотворительные взносы можно собирать хоть на паперти, хоть на вокзале. Если наводить порядок, тогда нужно эти взносы вообще запретить», — заявил Виктор Сердюк, вице-президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов.По его словам, в этом году на медицину в бюджете предусмотрели 41 млрд грн. Вместе с тем еще как минимум 30 млрд грн пойдет на отечественную медицину из кармана простых граждан.

«Примерно 16—20 млрд украинцы тратят на лекарства. Кроме того, ложась в больницу, несут с собой и постельное белье, и еду, и пленки для рентгена. Выходит, всего 10—15% из этой суммы составляют непосредственно денежные взносы. Это 3—5 млрд гривен в год. Хорошо, если эти деньги получают врачи, которые предоставили пациенту какую-то услугу», — поясняет г-н Сердюк.

Эксперт уверен, что одним из выходов в сложившейся ситуации может стать введение целевых благотворительных взносов: «на постельное белье», «на инструменты»… Однако контролировать их использование должны сами пациенты, которые могут организовывать специальные наблюдательные советы.

novaya.com.ua