Газировка старит организм

К списку вредных свойств газированных напитков стараниями ученых из Гарварда добавилось еще одно. По мнению специалистов, употребление подслащенных шипучек может привести к преждевременному старению и даже ранней смерти.

Обнаружены и конкретные виновные - фосфаты. Повышенное содержание этих солей в напитках неизменно вызывает хронические заболевания почек и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в большом количестве фосфаты ведут к тяжелой атрофии скелетных мышц. Говорит один из главных авторов исследования, представитель Отделения инфекционных болезней и иммунологии при Гарвардской стоматологической школе, профессор Шаукат Раззак: "За последние десятилетия люди научились контролировать содержание самых разных веществ в рационе питания. Пришло время вспомнить и о фосфатах - их повышенные концентрации в большинстве современных готовых продуктов могут заметно укорачивать человеческую жизнь".

Изучение влияния фосфатов на организм гарвардские специалисты проводили на мышах. Грызунов усиленно кормили фосфатами в концентрациях, встречающихся в сладкой газировке. При этом подопытных разделили на три группы. В первую и вторую группу отобрали животных со специально поврежденным геномом. В первую попали мыши, чей измененный ген приводил к повышению уровня фосфатов в крови, а в остальном метаболизм был в норме — такие грызуны прожили всего десять недель. Во второй группе оказались животные с таким же повреждением генов, однако им добавили и другую мутацию, которая, напротив, стабилизировала уровень фосфатов — такие мыши прожили вдвое дольше, чем первые. И наконец, в третьей группе были здоровые мыши — они умирали, не достигнув и 15−недельного возраста. Этим экспериментальным сравнением ученые наглядно доказали высочайшую токсичность фосфатов.

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