Тернопольщина: утверждена программа борьбы с раком

Тернопольский областной совет утвердил программу обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, осмотра и поддержки ВИЧ-инфекцированных и больных СПИДом на 2009-2013 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, во время представления программы начальник областного управления здравоохранения Богдан ОНЫСЬКИВ сообщил, что программа предусматривает снижение темпов роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией и смертности от СПИДа.

По данным Б.ОНЫСЬКИВА, на учете в областном центре профилактики и борьбы со СПИДом находится 481 человек, из них 42 больны СПИДом, 28 детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных женщин.

Возраст ВИЧ-инфицированных в области составляет от 19 до 54 лет, мужчин 64,6%, женщин 35,4%.

Общая смета программы - 8,023 млн. грн. Все средства будут выделены из областного бюджета.

Также Тернопольский облсовет утвердил областную программу борьбы с онкологическими заболеваниями до 2016 года.

Как сообщил Б.ОНЫСЬКИВ, программа предусматривает повышение эффективности мероприятий по профилактике, своевременному выявлению и лечению онкологических заболеваний, создание условий для продолжения и улучшения качества жизни онкологических больных путем усовершенствования методов диагностики и профилактики.

По его данным, в области проживают свыше 20 тыс. лиц, перенесших онкологическое заболевание. «Уровень заболеваемости и смертности от рака постоянно повышается из-за неблагоприятной экологической ситуации. Неудовлетворительным является обеспечение лечебно-диагностической аппаратурой, которая на 80% нуждается в капитальном ремонте или замене, что существенно ограничивает возможности проведения диагностики и лечения злокачественных новообразований», – отметил Б.ОНЫСЬКИВ.

Общая смета программы - 28,989 млн. грн.