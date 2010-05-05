Прикарпатье выделит 15 млн на летнее оздоровление детей

Прикарпатье планирует направить на отдых и оздоровление детей летом 2010 года почти 15 млн. гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на совещании в облгосадминистрации, на котором обсуждали организационные вопросы оздоровительной кампании нынешнего года. Областной и местные бюджеты выделят соответственно 3,8 млн. грн. и 5,3 млн. грн., еще в сумме 1,4 млн. грн. будут привлечены внебюджетные средства, остальное направит Фонд социального страхования.

На Прикарпатье, по предварительным данным, будут работать 11 оздоровительных заведений стационарного типа, 588 лагерей с дневным пребыванием, 45 палаточных и других лагерей.

В целом Ивано-Франковская область планирует оздоровить в лагерях разных типов 50% школьников, 100% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, 70% детей из малообеспеченных семей. В настоящее время в области проживает более 188 тыс. детей в возрасте от 7 до 17 лет.