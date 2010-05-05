Пляжи Одессы будут бесплатными

Одесский городской председатель Эдуард ГУРВИЦ требует обеспечить жителям и гостям города бесплатный и свободный проход на пляжи, а также надлежащее санитарно-техническое состояние курортно-прибрежной зоны.

Как передает корреспондент, об этом говорится в обнародованном сегодня распоряжении мэра Одессы в связи с открытием курортно-пляжного сезона в городе.

Согласно документу, исполнительным и территориальным органам горсовета, арендаторам пляжей и береговых сооружений надлежит также организовать «бесперебойную работу спасательных станций, поддерживать в надлежащем техническом состоянии сооружения, здания, пляжное оборудование, общественные туалеты, сети водоснабжения и водоотвода в пляжной зоне», которая простирается вдоль береговой линии на 30 километров.

Кроме того, «для обеспечения перевозок одесситов и гостей города к морским пляжам и местам массового культурного отдыха с 1 мая по 1 июня по выходным и праздничным дням, а с 1 июня по 2 сентября ежедневно», введены дополнительные 10 автобусных маршрутов стоимостью проезда 0,5-2 грн. 70 автобусов будут доставлять людей в курортную зону Лузановки, на пляжи Большого Фонтана и в Аркадию.

С 1 мая также введен троллейбус №13, соединяющий улицу 25-й Чапаевской дивизии с пляжем Аркадия, и трамвай №8, следующий по маршруту Лузановка - улица Паустовского.

Согласно распоряжению мэра, курортно-пляжный сезон в Одессе продлится до 1 октября.