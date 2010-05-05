Тальк повышает риск развития рака матки

Использование гигиенической тальковой пудры хотя бы раз в неделю может увеличивать риск возникновения рака матки на 24%.

С 1982 года сотрудники Гарвардской медицинской школы в Бостоне (США) наблюдали за 66 тыс. женщин. За время исследования рак матки развился у 600 из них. По словам специалистов, частицы пудры, нанесенные на гениталии, могут перемещаться по телу и оставаться в организме на долгие годы, вызывая воспаление, позволяющее расти раковым клеткам. Наибольшему риску подвергаются дамы в климактерическом возрасте, которые начали пользоваться тальком в юности и делали это на протяжении десятилетий.

Предыдущие исследования показывали, что тальк также может повышать на 41% опасность образования опухолей в яичниках. Здесь в группу риска попадает каждая десятая белокожая женщина с определенным генетическим профилем. В частности, носительницы гена глутатиона S-трансферазы M1, у которых отсутствует ген глутатион S-трансфераза T1, почти втрое чаще прочих заболевают раком яичников.

newsland.ru